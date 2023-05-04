Подмосковье 04 мая 2023, 15:58 Спектакль ко Дню Победы показали в школе-интернате № 2 в Ногинске

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Детский театр «Карнавал» поставил спектакль «Малютка» ко Дню Победы. Премьера прошла в школе-интернате № 2 в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил жительницу Электростали Адель Воронец, история которой легла в основу постановки.

«Это очень трогательная, проникновенная история о том, как дети помогали фронту. Она еще более ценна от того, что реальная. Не вымышленная. Девочка, главная героиня спектакля, которая первая приняла решение помогать фронту, живет в Электростали. Ее зовут Адель Александровна Воронец. Именно благодаря ей появилась эта история», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Маленькая Адель написала в газету обращение к детям — сдавать карманные деньги на покупку танка «Малютка», чтобы разбить фашистов. Дети со всего Советского Союза отозвались на ее призыв, собрав более 160 тысяч рублей. Сумму перечислили в Фонд обороны, и на эти деньги выпустили легкий танк Т-60.

Сейчас Адель Александровна живет в Электростали. Она приехала в ногинскую школу-интернат № 2, чтобы посмотреть на историю своей жизни в исполнении театра «Карнавал».

«Конечно, куклу очень хотелось, не было никаких игрушек. <…> У кого что было собирали, отсылали на счет на строительство танка. Танк небольшой был с маленькой пушечкой», — рассказала Адель Воронец.

Дети войны помогали фронту, чем могли. Такие примеры мы видим и сегодня. Ребята пишут письма поддержки бойцам СВО, молодежь помогает плести маскировочные сетки, а «Активное долголетие» вяжет носки и варежки для солдат.

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