Подмосковье 06 сентября 2023, 12:51 Спектакль Губернского театра «Маленький принц» открыл программу Большого детского фестиваля на Камчатке Московский Губернский театр

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Специальная программа Большого детского фестиваля стартовала в Петропавловске-Камчатском. На сцене Камчатского театра драмы и комедии состоялась премьера музыкальной сказки «Маленький принц» труппы Губернского театра с Сергеем Безруковым в главной роли.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в рамках программы на Камчатке пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, встречи с детскими писателями, лаборатория для молодых режиссеров. Также запланированы образовательные мероприятия для профессионалов отрасли, мастер-классы и тренинги для учеников творческих студий.

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За восемь дней фестиваля на 16 площадках в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизове пройдет 83 мероприятия. В день открытия программу фестиваля представили на пресс-конференции. В мероприятии приняли участие художественный руководитель БДФ Сергей Безруков, министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко и художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков.

Завершится фестиваль 12 сентября на сцене Камчатского театра кукол спектаклем «Вафельное сердце» труппы Театра «Кукфо» из Санкт-Петербурга.

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