Подмосковье 14 марта 2024, 14:30 Спектакль «Дневник старого мастера» об одинцовском селе Шихово выйдет в эфир 15 марта на радио «ВЕРА»

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Звучание спектакля, посвященного одинцовскому селу Шихово, будет транслироваться в пятницу на волнах радио «ВЕРА». Премьера радиоспектакля под названием «Дневник старого мастера» запланирована на 22:00.

Постановка пьесы была впервые представлена в июне 2023 года в рамках «Шиховского фестиваля музыки и ремесел „Звенящая струна“ и вызвала положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей. Новый формат спектакля обещает интересное и глубокое погружение в сюжет произведения.

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События спектакля разворачиваются в наше время в Шихово под Звенигородом, бывшем центре гитарного промысла с богатой историей, уходящей своими корнями еще в 18 век. Главную роль Старого Мастера, завершающего работу над уникальным инструментом, исполняет Михаил Никитин — заслуженный артист России. Аудитория будет приглашена задуматься над такими важными темами, как смысл жизни, передача опыта от поколения к поколению и поиск собственного пути в творчестве.

Создатели радиоверсии спектакля обещают высокое качество звучания, студийные записи музыки и исполнителей. Оригинальную музыку для произведения написал известный российский композитор Петр Налич.

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