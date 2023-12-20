Подмосковье 20 декабря 2023, 09:52 Спектакль для детей участников СВО показали в Можайске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Театрализованное представление для семей бойцов специальной военной операции показали в Можайске. Артисты заслуженного коллектива народного творчества — театра балета «Грация» представили спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».

Организовал такой досуг для родных бойцов Комитет семей воинов Отечества Можайского городского округа. Сюжет спектакля «И тает лед, и расцветают розы» повествует о маленькой храброй девочке, которая преодолевает множество трудностей на своем пути. Также в постановке затронули темы родного дома и разлуки с родными, которые знакомы детям военнослужащих.

Реклама

Всего зрителями стали более 150 человек из Наро-Фоминска, Кубинки, Вереи, Рузы и Можайска. После завершения представления детей угостили мороженым. Руководители комитета уже планируют новые спектакли для детей военнослужащих.

Подобные мероприятия проводятся уже не первый раз. Например, в ноябре ко Дню матери приурочили финал Московского областного конкурса «Женщина — Герой». Победительницу выбирали среди матерей, жен, сестер и дочерей участников спецоперации. В итоге победительницей стала Юлия Шканова из Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».