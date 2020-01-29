Спектакль «Дядя Ваня» показали в музее «Мелихово». Его посвятили 160-летию Чехова

В честь 160-летия со дня рождения известного драматурга Антона Чехова в Мелиховском театре прошел показ спектакля «Дядя Ваня». Это постановка по классическому чеховскому сценарию: без лишних интерпретаций и авторских трактовок.

Мелиховский театр — явление уникальное: это театральная труппа при музее-заповеднике. «Чеховская студия» в Мелихове существует с 2006 года. За это время сыграны десятки постановок не только по произведениям самого Антона Павловича, но и Пушкина, Довлатова, Гельмана, Ганса Христиана Андерсена и других. Показ спектакля из репертуара Чехова в канун дня рождения драматурга стал доброй традицией городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы, конечно, больше любим нашу площадку, она для нас более привычна. Вообще, этот спектакль мы играем на пленэре (открытом воздухе — прим. ред.), в усадебных условиях, когда цветут цветы, зеленеют березы. Иногда бывает дождь в таких условиях. Но Антон Павлович и написал эту пьесу в натуральных локациях. Для нас это очень приятно и лестно: мы всегда ждем чеховского зрителя, тем более здесь, совсем недалеко. Поздравляем с такой знаменательной датой, мы очень рады, что присутствуем в этом месте», — сказала актриса театра «Чеховская студия» Полина Елисеева.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотреть «Дядю Ваню» собрался полный зал, вход в Дом культуры «Дружба» был свободным.

Особая программа к 160-летию писателя разработана и в самом музее-заповеднике «Мелихово», а молодежь городского округа подошла к памятной дате по-современному, запустив флешмоб с цитатами из произведений Чехова в социальных сетях.

«О героях Антона Павловича можно говорить очень долго, но я бы хотел отметить, что это человек с большой буквы, человек, кто своим именем дал название нашему городскому округу. Человек, кто известен не только как писатель, но и как врач. Он посвящал свою жизнь обычному населению и трудился врачом бесплатно, и я считаю его основным героем своих произведений», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича. В этот день к памятнику писателю, драматургу и врачу жители города Чехова возложат цветы.