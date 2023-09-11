11 сентября 2023, 14:45
Спектакль «Бесприданница» пройдет во Дворце культуры Сергиева Посада 14 сентября
Спектакль «Бесприданница» покажут во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде 14 сентября. Он расскажет о влиянии капитализма на человеческие взаимоотношения.
Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, спектакль основан на пьесе Александра Островского «Бесприданница». Она рассказывает о жизненных противоречиях и была написана в 1879 году, когда во все сферы жизни человека проникли капиталистические взаимоотношения.
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Купить билеты на представление можно по ссылке.
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Сергиев Посад
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