Подмосковье 11 сентября 2023, 14:45 Спектакль «Бесприданница» пройдет во Дворце культуры Сергиева Посада 14 сентября Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина

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Спектакль «Бесприданница» покажут во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде 14 сентября. Он расскажет о влиянии капитализма на человеческие взаимоотношения.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, спектакль основан на пьесе Александра Островского «Бесприданница». Она рассказывает о жизненных противоречиях и была написана в 1879 году, когда во все сферы жизни человека проникли капиталистические взаимоотношения.

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