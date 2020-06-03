Спасти театр! В Дубне восстанавливают вышедшую из строя ливневую канализацию

Источник фото: телеканал «360»

Работники театра спасают декорации и отключают электроприборы. Если вода поднимется до розеток, может произойти короткое замыкание — есть угроза пожара для всего дома. А сверху — пять этажей квартир.

Источник фото: телеканал «360»

Декорации спасти удалось, полсцены — нет. Ее больше всего жалко, признаются участники труппы. Дорогостоящая, собранная из специальной шпунтованной доски, покрытой лаком — чтобы заменить, нужно более 60 тысяч рублей.

«Это все придется просто менять. Когда сцена высохнет, она будет горбатая, непригодная ни для танцев, ни для работы актеров. Она должна быть ровной, гладкой, без заусенцев, зазубрин, выпячиваний», — рассказал директор театра-лаборатории «Квадрат» Николай Кукарников.

Источник фото: телеканал «360»

Такая ситуация в театре уже несколько дней. Сначала вычерпывали тазами и ведрами, потом купили насос. Не помогает — снаружи продолжает лить дождь, вода не уходит.

Источник фото: телеканал «360»

«В результате наполнения грунта дождевыми водами произошло подтопление. Мы видим — это происходит в центре дома. Распространяется подтопление на магазин и театр „Квадрат“, чего раньше вообще не происходило. Я считаю, что это связано с обильными осадками», — отметил генеральный директор предприятия «ПТО ГХ» Павел Гришин.

Над устранением засоров работают почти круглосуточно. Из-за дождей вышла из строя почти вся ливневая канализация в институтской части города. В трубы сразу попало большое количество песка и мусора, который спрессовался на некоторых участках. Это вызвало подтопление подвалов в нескольких жилых домах.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам удалось пробить засор на улице Мира в районе стоматологической поликлиники. Мы очистили донные отложения и пробили коллектор своей техникой. Сейчас уже часть коллекторов заработали. Определенный сектор и несколько кварталов сливается», — уточнил генеральный директор предприятия «ПТО ГХ» Павел Гришин.

Чтобы прочистить самый сложный засор, вызвали спецтехнику. Пробить спрессовавшийся в трубе песок не получается несколько дней. Требуется как можно быстрее восстановить пропускную способность всех коллекторов, чтобы ливневая система заработала снова, ведь перспектива подтопления сохраняется — синоптики прогнозируют продолжение ливней.