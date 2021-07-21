Спасти мальчика Юру. Полицейский кортеж из Балашихи помог экстренно доставить ребенка в больницу

6-летний Юра обнимает полицейских изо всех своих детских сил, даже лицом помогает — так он рад этой встрече. И, конечно, для его мамы этот день тоже долгожданный. Она наконец-то смогла поблагодарить командира отделения ППС Дениса Зайкова и сержанта полиции, полицейского-водителя Павла Пашкова за то, что они практически спасли жизнь ее сыну.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мальчик, уже забыв о произошедшем, увлеченно рассказывает полицейским все, что знает о машинах и вертолетах. Но неделю назад ребенок с температурой 39 буквально терял сознание. Рекомендации врача не помогали — и Татьяна решила везти Юру в больницу.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы встретили кортеж — несколько машин полицейских ехало, и так как мы спешили, мы вклинились между ними», — рассказывает мама Юры Татьяна Шадура.

Между нами и впередиидущей машиной резко вклинился автомобиль такси, который сделал очень резкий маневр, чем привлек наше внимание Денис Зайков командир отделения патрульно-постовой службы МУ МВД России «Балашихинское».

Источник фото: телеканал «360»

Когда полицейские узнали, что в машине ребенок, который буквально горит от температуры, они молниеносно приняли решение помочь отвезти его в больницу.

Источник фото: телеканал «360»

В этот момент Татьяна с облегчением выдохнула. Бесконечная пробка воскресного дня пролетала мимо на скорости 120 километров в час. Она с Юрой могла застрять тут на несколько часов, и кто знает, чем бы это кончилось.

«Благодаря им мы без пробок с сиренами домчались в больницу. Если бы мы ехали без помощи полицейских, мы бы, конечно же, потеряли время драгоценное, потому что ребенок горел», — делится Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

«Поток был достаточно серьезный, люди возвращались с дач, но, слава богу, попались все водители понимающие», — говорит полицейской-водитель МУ МВД России «Балашихинское» Павел Пашков.

В своем решении отступить от правил тогда полицейские даже не сомневались.

Как прошла встреча Юры с полицейскими после больницы и выздоровления — смотрите в сюжете «360».