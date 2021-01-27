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    27 января 2021, 11:14

    Подмосковные врачи спасли подростка с кистой размером с мяч для пинг-понга в мозгу

    Анастасия Аброськина

    Врачи Красногорской больницы № 1 спасли подростка, в мозгу которого обнаружили кисту размером с мяч для пинг-понга. Он пожаловался на сильную головную боль и непрерывную тошноту.
    Подмосковные врачи спасли подростка с кистой размером с мяч для пинг-понга в мозгу | Изображение 1

    Симптомы недомогания у 14-летнего юноши не исчезали три дня. После обращения за помощью его отправили на диагностику. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    У пациента выявили дермоидную кисту в мозгу, осложнившуюся гидроцефалией

    Министерство здравоохранения Подмосковья.

    Дермоидная киста — врожденная доброкачественная опухоль, которая может не проявлять себя годами. А гидроцефалия часто возникает как осложнение других патологий.

    «Ее развитию послужила киста размером с мяч для настольного тенниса. Дермоидная киста разрослась», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.

    По его словам, новообразование стало давить на четверохолмие среднего мозга и могло привести к уже серьезным зрительным патологиям. Но этого удалось избежать.

    Юноше провели трепанацию и удалили опухоль, восстановили отток жидкости. В результате удалось спасти и зрение.

    Операция прошла успешно — подросток хорошо себя чувствует. Его выписали, но он еще долечивается на дому.