Подмосковные врачи спасли подростка с кистой размером с мяч для пинг-понга в мозгу

Симптомы недомогания у 14-летнего юноши не исчезали три дня. После обращения за помощью его отправили на диагностику. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

У пациента выявили дермоидную кисту в мозгу, осложнившуюся гидроцефалией Министерство здравоохранения Подмосковья.

Дермоидная киста — врожденная доброкачественная опухоль, которая может не проявлять себя годами. А гидроцефалия часто возникает как осложнение других патологий.

«Ее развитию послужила киста размером с мяч для настольного тенниса. Дермоидная киста разрослась», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.

По его словам, новообразование стало давить на четверохолмие среднего мозга и могло привести к уже серьезным зрительным патологиям. Но этого удалось избежать.

Юноше провели трепанацию и удалили опухоль, восстановили отток жидкости. В результате удалось спасти и зрение.

Операция прошла успешно — подросток хорошо себя чувствует. Его выписали, но он еще долечивается на дому.