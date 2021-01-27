Подмосковные врачи спасли подростка с кистой размером с мяч для пинг-понга в мозгу
Симптомы недомогания у 14-летнего юноши не исчезали три дня. После обращения за помощью его отправили на диагностику. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
У пациента выявили дермоидную кисту в мозгу, осложнившуюся гидроцефалией
Дермоидная киста — врожденная доброкачественная опухоль, которая может не проявлять себя годами. А гидроцефалия часто возникает как осложнение других патологий.
«Ее развитию послужила киста размером с мяч для настольного тенниса. Дермоидная киста разрослась», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.
По его словам, новообразование стало давить на четверохолмие среднего мозга и могло привести к уже серьезным зрительным патологиям. Но этого удалось избежать.
Юноше провели трепанацию и удалили опухоль, восстановили отток жидкости. В результате удалось спасти и зрение.
Операция прошла успешно — подросток хорошо себя чувствует. Его выписали, но он еще долечивается на дому.