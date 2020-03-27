Спасите котиков! Из-за недельного карантина котокафе в Химках не сможет работать и ухаживать за питомцами
Сейчас в кафе живут 17 котов, все привиты, стерилизованы и чипированы. Формат котозаведения классический: посетитель может поесть, выпить чашечку чая или кофе в окружении котов, платить нужно только за время нахождения. Одна минута — 8 рублей. Но если еще месяц назад от клиентов отбоя не было, то сейчас котокафе едва сводит концы с концами. Из-за пандемии уже целый месяц в это заведение практически никто не ходит.
Сейчас есть уникальная возможность — если вам приглянулся кот, то его можно забрать к себе навсегда, но перед этим нужно заполнить специальную анкету. В течение месяца ее рассмотрят и куратор чертвероногого примет решение, отдавать вам животное или нет.
Люди, которым небезразлична судьба котиков, уже оказывают всяческую поддержку — переводят деньги, покупают корма и игрушки. Сотрудники и четвероногие жильцы котокафе рады любой помощи.
Пока котокафе закрывается на неделю, но в случае, если карантин продолжится, руководство будет вынуждено полностью закрыть заведение, поэтому единственный выход — спасайте котиков, забирайте их к себе!