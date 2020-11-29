«Спасибо за жизнь»: Воробьев поздравил женщин с Днем матери
«Дорогие наши мамы! Вы дарите нам добро, улыбки и теплоту, переживаете и заботитесь о нас больше всех. Но всегда приходит время, когда мы — дети — должны по-особенному заботиться и думать о родителях, радовать вас своим вниманием!» — отметил глава региона в Instagram.
Воробьев подчеркнул, что если в жизни матери все происходит именно так, то значит она воспитала благодарных детей. Это и означает любовь, добавил губернатор.
«Хочу поздравить всех наших мам с праздником! Здоровья вам и спасибо за жизнь!» — заключил Воробьев.
День матери является международным праздником. В разных странах этот день приходится на разные даты. В России праздник впервые начали отмечать в 1915 году. Цель Дня матери — поддержание традиций бережного отношения к женщине и закрепление семейных устоев.