«Спасибо за ваш труд и заботу о здоровье!» Воробьев поздравил медиков Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил врачей за их труд. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Санитары, фельдшеры, врачи, медсестры, водители скорых, главврачи — вас более 110 тысяч человек, посвятивших себя спасению других. Неважно, экстренная операция или плановый осмотр — вы всегда относитесь к пациентам с особым вниманием и заботой. Это и есть профессионализм», — написал губернатор Подмосковья.

Воробьев добавил, что правительство региона продолжит делать все для того, чтобы система здравоохранения развивалась, и положительных отзывов становилось больше как от жителей, так и от самих медиков.

С праздником! Спасибо за ваш труд и заботу о здоровье наших жителей! Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

В Подмосковье продолжат строить новые больницы и поликлиники, закупать современное оборудование, проводить цифровизацию услуг и все то, что делает поход к врачу или прием пациента более комфортным, указал Воробьев.