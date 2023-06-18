Подмосковье 18 июня 2023, 14:33 «Спасибо за труд». Андрей Воробьев поздравил сотрудников больниц с Днем медицинского работника Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков региона с Днем медицинского работника. Особенно он отметил Викторию Кравченко, которая до 15 марта прошлого года работала медсестрой в Луганской области. Сейчас женщина трудится в Мытищинской городской больнице, в округ она переехала вместе с маленькой дочерью, написал глава Подмосковья в Telegram-канале.

«Поздравляю всех медработников с профессиональным праздником. Наши врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, лаборанты — в системе здравоохранения Подмосковья трудится больше 113 тысяч специалистов. Отдельное спасибо нашим военным врачам. Благодаря вам наши парни на СВО знают, что о них есть кому позаботиться», — поздравил Воробьев.

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По его словам, для медицинских работников в Подмосковье действуют различные меры поддержки. Это «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, программы «Земля врачам», «Земский врач/фельдшер», «Приведи друга», премии лучшим специалистам.

«Ежегодно мы стараемся улучшать условия работы: модернизируем поликлиники, закупаем новейшее оборудование, внедряем ИИ. Мы надеемся, что работа в Подмосковье и дальше будет приносить вам удовольствие! Спасибо за ваш труд, неравнодушие, чуткость, внимание к людям!» — подытожил глава региона.

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