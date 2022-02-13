«Спасибо врачам за самоотдачу». Воробьев заявил о прохождении пика «омикрона» в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизируется. Число госпитализаций и случаев заражения на этой неделе пошло на спад. Об этом в программе «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Заболеваемость ковидом в Подмосковье снижается. Люди все реже попадают в больницы. Тяжелых случаев болезни тоже становится меньше. Большинство заразившихся «омикроном» лечатся дома. Больничный можно открыть дистанционно, а получить лекарства — бесконтактно.

«Мы сейчас все медленно, но верно выдыхаем, потому что последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев, и, самое главное, обращений в амбулатории, в поликлиники. Потому что последние три недели был жуткий ажиотаж. Вы представляете, если в обычное время это 5-10 тысяч вызовов к врачу у нас по Подмосковью, то в пик доходило до 100 тысяч. То есть в 6-10 раз», — подчеркнул Воробьев.

Власти Подмосковья должны были реагировать оперативно, отметил губернатор.

Врачей стационаров просили выйти на работу в поликлиники.

«Врачи тоже люди, и они болеют. Спасибо им за их самоотдачу. Весь вопрос, будет ли следующая волна. Мы все хотим, чтобы с наступлением весны ее точно не было», — сказал Воробьев.