«Спасибо врачам». Граффити-художники поставили огромный «лайк» медикам в Реутове
Илья и Максим Демченко потратили на самый большой «лайк» больше 21 килограмма краски. Вместо холста в этот раз они использовали крышу реутовского дома культуры. В прошлый раз они нанесли «Спасибо врачам» на поле в Подольске.
«Так сказать, дедовским способом, размечаем рисунок, у нас главное — круг, изображение, мы взяли за центр трубу от вытяжки, я привязал веревку и сейчас делаю метку», — рассказал «360» один из братьев.
В центре круга — изображение руки с поднятым вверх большим пальцем, медицинский крест и надпись «Спасибо врачам».
Из-за всей этой ситуации с коронавирусом, я думаю, мы должны еще раз поблагодарить врачей, им было сделано немало благодарностей, и мы решили максимально поддержать ихМаксим Демченко.
Примерный размер граффити — 10 на 60 метров. Свою благодарность им пришлось заканчивать в спешке — погода начала портиться. Рисунок сохранится, если до начала дождя краска успеет высохнуть.
В итоге работу удалось завершить как раз вовремя, так что огромный «лайк» медикам поставлен.