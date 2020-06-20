«Спасибо врачам». Граффити-художники поставили огромный «лайк» медикам в Реутове

На крыше дома культуры в Реутове появился огромный «лайк» — благодарность медикам. Так художники решили поздравить медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня.

Илья и Максим Демченко потратили на самый большой «лайк» больше 21 килограмма краски. Вместо холста в этот раз они использовали крышу реутовского дома культуры. В прошлый раз они нанесли «Спасибо врачам» на поле в Подольске.

«Так сказать, дедовским способом, размечаем рисунок, у нас главное — круг, изображение, мы взяли за центр трубу от вытяжки, я привязал веревку и сейчас делаю метку», — рассказал «360» один из братьев.

В центре круга — изображение руки с поднятым вверх большим пальцем, медицинский крест и надпись «Спасибо врачам».

Из-за всей этой ситуации с коронавирусом, я думаю, мы должны еще раз поблагодарить врачей, им было сделано немало благодарностей, и мы решили максимально поддержать их Максим Демченко.

Примерный размер граффити — 10 на 60 метров. Свою благодарность им пришлось заканчивать в спешке — погода начала портиться. Рисунок сохранится, если до начала дождя краска успеет высохнуть.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге работу удалось завершить как раз вовремя, так что огромный «лайк» медикам поставлен.