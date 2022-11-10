Важное 10 ноября 2022, 08:53 «Спасибо, что заботитесь о нас». Семья добровольцев СВО оценила внимание и помощь от губернатора Подмосковья Семья добровольцев СВО поблагодарила губернатора Подмосковья за внимание и помощь

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Тимур Башкин из Подольска в конце марта отправился добровольцем на спецоперацию. Вслед за ним по своему решению на фронт ушел и его отец. Оба бойца вернулись домой, где с ними встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семья Башкиных поблагодарила его за внимание и оказанную помощь. Беседа проходила в эфире радио Sputnik.

Супруга Тимура Башкина призналась, что сначала ей было тяжело, но помогла моральная поддержка со стороны близких. С первых дней девушка почувствовала и помощь от правительства Подмосковья.

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«Звонили, спрашивали. Заботились о том, что нам нужно. Говорят, обращайтесь, не стесняйтесь — где-то отвезем, где-то привезем. Моральная поддержка хорошая была», — подчеркнула Екатерина.

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По словам Башкина, на фронте были проблемы со связью, поэтому с семьей удавалось связаться только раз в месяц. Сын долго не выходил на связь, и его отец Игорь Башкин вслед за ним отправился на фронт.

«У нас, в принципе, всегда добровольцы знали, для чего и куда мы идем, за что идем — за свои семьи, за детей, чтобы сюда это все не пришло, весь этот нацизм. Осознанно шли», — рассказал глава семьи.

Вернувшиеся со спецоперации мужчины поблагодарили губернатора Подмосковья за помощь.

Спасибо вам от нашей семьи, что заботитесь о нас, помните. Не только нас, а вообще всех ребят, все семьи, которым вы помогаете по силе своей возможности Игорь Башкин.

В ответ Воробьев отметил, что регион гордится своими героями.

«Еще раз хочу слова благодарности вам сказать. От всех нас. Всегда, когда общаешься с такими отважными, храбрыми людьми, интересно посмотреть и на вторую половину — на семью. Часто это женщины или сыновья. Гордимся вами», — сказал он.

Губернатор добавил, что многое получается тогда, когда каждый делает то, что может на своем месте.