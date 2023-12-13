Подмосковье 13 декабря 2023, 10:43 Спасенную из рук живодера лошадь приютили в Волоколамске Наталья Поташова

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Жительница деревни Быково Анна Чепелева спасла жеребенка, выкупив его у живодера в Перми. Прежний хозяин держал животное взаперти и собирался сдать на бойню.

Такой Молли приехала в Волоколамск. / Наталья Поташова

С самого рождения кобыла жила в тесном вольере, по размеру пригодном разве что для собаки. Животное никогда не видело солнца, плохо питалось и находилось в плачевном состоянии. Хозяин собирался сдать жеребенка на бойню, о чем жительница Волоколамского округа Анна Чепелева узнала из соцсетей. В ее хозяйстве уже живут шесть лошадей, и она просто не смогла остаться в стороне.

Анна Чепелева с Молли. / Наталья Поташова

Чтобы выкупить у нерадивого хозяина хилую лошадь, потребовалась нехилая сумма денег, плюс транспортировка животного из Пензы в Волоколамск. Собрать средства Анне помогли друзья.

«Ее будут звать Молли, сказала себе я, когда увидела объявление. Лошадка была похожа на бледную моль — чахлая, тощая, ужасно грязная, вся в своих фекалиях, которые свисали с шерсти. За этим большим комом грязи виднелись красивые глаза, наполненные страхом», — рассказала Анна Чепелева.

Наталья Поташова

В Пензе тесный вольер был единственным домом лошади — ее никогда не выгуливали. Заточение дало о себе знать — здоровье животного пошатнулось, мышцы почти атрофировались.

Теперь Молли дома. На ферме у Анны ее ждали собственный денник, чистые опилки, сухой пол, кормушка с сеном, а главное — бескрайние поля, солнце и долгие прогулки.

«Оказалось, что за стенами денника много интересного. Можно не просто сделать несколько шагов взад-вперед, а сходить на водопой к пруду или поскакать по сугробам. Да, снег тоже поначалу сильно озадачивал маленькую лошадь, ведь он сильно отличался от навозной жижи, в которой она провела всю свою жизнь. Теперь у нее появилась важная миссия — найти свое место в иерархии табуна и научиться контактировать с лошадьми», — говорит новая хозяйка Молли.

Наталья Поташова

Лошадка хорошо питается и уже ощутимо прибавила в росте. Она стала очень спокойная, больше не боится каждого шороха, занимается в манеже и уже освоила некоторые элементы. Впереди — полная жизнь там, где ее любят.

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