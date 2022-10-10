Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке

Читать 360tv в

В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка приехала тигрица, которую девять месяцев назад обнаружили в Приморском крае. Она была ранена, тигрице на тот момент было около пяти месяцев. Было принято решение перевезти ее в Московский зоопарк, транспортировать животное помогла компания «Аэрофлот».

Реклама

После осмотра тигрицы специалистов выяснилось, что на ее нижней челюсти произошло отмирание мышечной и кожной тканей. Сейчас жизни тигрицы ничто не угрожает, но из-за полученных травм у нее неправильно растут резцы и клыки, поэтому она нуждается в специальном рационе и постоянном ветконтроле. Животное находится в Центре воспроизводства под Волоколамском, тигрица хорошо питается, специалисты провели общеклинический осмотр и взяли кровь на клинический и биохимический анализ.

«Мы приняли и разместили тигрицу в нашем Центре воспроизводства редких видов животных. У Московского зоопарка большой опыт в спасении амурских тигров — мы уже заботимся о нескольких попавших в беду. Сейчас тигрица осваивает новую для себя территорию. Она ведет себя недоверчиво и агрессивно, что вполне естественно для дикого зверя. К счастью, она уже проявляет интерес к пище, то есть ее состояние понемногу стабилизируется. В начале осени начнется курс ее лечения и последующей реабилитации под контролем ветврачей. В перспективе она сможет принять участие в программе размножения и создания искусственной популяции этого редкого и знакового для нашей страны вида», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тигрицу обнаружили на берегу ключа Черемшаны реки Синегорка в Анучинском районе Приморского края. Ее увидел местный рыбак, он незамедлительно сообщил о тигре в Службу охотничьего надзора. Инспекторы отловили малыша и доставили его в центр реабилитации.

«Инспекторы, врачи и сотрудники реабилитационного центра проделали огромную работу, чтобы дать тигрице шанс выжить, которым она воспользовалась. Но, к всеобщему огромному сожалению, полученные в природе травмы все равно оставили свой след. Если зубы можно удалить, и они не сыграют серьезную роль, то отсутствие кожного покрова с шерстью, как и должно быть в норме, это серьезная проблема. В случае выпуска в тайгу эта „особенность“ станет серьезным препятствием для самостоятельной жизни — тигрица просто не сможет питаться добытыми животными, так как незащищенный участком кожи будет постоянно травмироваться, что неизбежно приведет к нагноениям летом или обморожению в зимнее время. Свою лепту будут вносить и кровососущие насекомые, поэтому отпустить ее на волю — это обречь тигра на вечные мучения», — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты коллегиально приняли решение не выпускать тигрицу в дикую природу. Росприроднадзор согласился с доводами специалистов, и хищницу отправили на постоянное место жительства в Москву.

1 0 0 0 0 0