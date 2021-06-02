Спасение векового дуба в Подмосковье. Застройщик передвинул дом ради дерева

Полуторавековой дуб — настоящая достопримечательность для жителей ЖК Микрогород «В лесу». Его главная особенность — дюжина стволов, все они срослись под единой кроной из обычной горстки желудей целых 1,5 века назад. Дерево оказалось в опасности из-за строительства нового дома, но застройщик перенес целый дом, чтобы спасти любимое дерево местных жителей.

Новости о застройке территории насторожили жителей подмосковного жилого комплекса «В лесу». Ведь во время работ мог пострадать их любимец — дуб, чей возраст перевалил за полтора века.

«Это действительно очень красивый дуб, потрясающий, на него можно просто любоваться, долго-долго стоять и потом, когда жители узнали, что здесь планируют построить четвертую очередь, конечно, были очень большие опасения по поводу того, что будет с дубом», — рассказала Ирина Лещенова, местный житель.

По проекту дом располагался почти впритык к дубу. Редкий случай: застройщик согласился с жителями — дерево нужно сохранить любой ценой. Сначала его планировали пересадить. Но был шанс повредить корни или дуб мог не прижиться, поэтому перенести решили целый дом.

«„ПроГород“ ответственно относится к принципам зеленого строительства и к сохранению экологического наследия в своих проектах. Знали о дубе достаточно давно и рассматривали все варианты его сохранения. Начиная от его пересадки под надзором экологов-дендрологов, и заканчивая перепроектированием нашей четвертой очереди, в пятно застройки которой попадает этот дуб», — пояснил Александр Жуков, заместитель коммерческого директора «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

На изменение проекта ушло три месяца работы и несколько десятков миллионов рублей. Как итог — дуб останется расти там, где и прожил полтора века.

«Мы приняли решение в пользу дуба, мы его сохраняем, и, надеюсь, сохраняем спокойствие наших жителей, которые также выступали за его сохранение», — отметил Жуков.

За сохранностью дерева будет следить компания «ПроГород», которая входит в группу ВЭБ.РФ. Возле него уже установили информационную табличку. В будущем эту территорию благоустроят, чтобы жителям было комфортнее гулять в любимом месте.