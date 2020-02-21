Спасение леопарда. Краснокнижный хищник прибыл на лечение из Владивостока в Подмосковье

Попавшего под машину леопарда из Владивостока спасают под Волоколамском. Пятнистый красавец Эльбрус за свою небольшую кошачью жизнь пережил немало бед. В прошлом году дальневосточный хищник сильно травмировался из-за столкновения с автомобилем. Большую кошку прооперировали, но позже обнаружили опухоль на спине. Единственное место в России, где могут помочь Эльбрусу — Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

Из-за опухоли на спине у леопарда начали отказывать задние лапы, а значит, охотиться он не сможет и в дикой природе погибнет. Хищник прибыл в Подмосковье в прошлое воскресенье и сейчас находится на карантине. Эльбрус прячется и боится людей, но ест хорошо, успокаивают ветеринары.

«После проведенных операций это животное претерпело семь анестезии, это большое стрессовое состояние для любого животного. Он еще невероятно смелый, и у него большая жажда к жизни», — сказал Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Источник фото: телеканал «360»

Но впереди еще, как минимум, две анестезии. Эльбруса необходимо обследовать, выяснить, доброкачественная ли опухоль и прооперировать. В любом случае зверь уже не вернется в дикую природу и станет участником программы по сохранению дальневосточного леопарда. Ему уже ищут невесту и надеются не только на выздоровление кошки, но и на потомство.