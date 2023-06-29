Подмосковье 29 июня 2023, 11:38 Спасательный центр МЧС в Ногинске отпраздновал 87 лет со дня образования

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Спасательный центр МЧС в Ногинске отпраздновал 87 лет со дня образования. Для офицеров организовали праздничный концерт.

Ногинский спасательный центр МЧС России ведет свое начало с 1936 года. Тогда был сформирован 3-й полк местной противовоздушной обороны.

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«Очень важное событие — 87-я годовщина со дня образования нашего спасательного центра. Это не только самое древнейшее спасательно-воинское формирование. Это первый спасательный центр в новом формате, который был образован на территории Российской Федерации», — отметил начальник Ногинского спасательного центра МЧС России генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Сейчас сотрудники центра работают в зоне СВО, отправляют гуманитарную помощь, снабжают питьевой водой, занимаются разминированием территорий.

«Мы гордимся, что на территории Богородского округа находится Ногинский спасательный центр МЧС. Мы знаем, что наши спасатели самые лучшие не только в стране, но и в мире», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На мероприятии отличившимся сотрудникам присвоили новые воинские звания, а также вручили благодарность начальнику спасательного центра. После торжественной части перед сотрудниками выступил оркестр.

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