Подмосковье 08 марта 2023, 12:52 Спасательницы Подмосковья 8 Марта поучаствовали в ТВ-шоу

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В преддверии Международного женского дня сотрудницы Московской областной противопожарно-спасательной службы поучаствовали в съемках программы «Подмосковные игрушки» на телеканале 360. Несмотря на праздник, на площадке царил дух соревнований.

В команде «Мособлпожспаса» были спасатель поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Анна Назарова, спасатель отдельного поста 313-й пожарно-спасательной части Жанна Курлыгина, спасатель и старший смены поисково-спасательного поста 305-й пожарно-спасательной части Мария Вежнина и спасатель-кинолог поисково-спасательного специализированного отряда № 2 Наталья Бобкова.

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Соперниками женщин выступили ведущие телеканала 360. В одном из конкурсов участникам необходимо было угадать песни, которые пел робот. Знатоком российской эстрады проявил себя ведущий Александр Молочко.

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В соревновании «Желтые прессы» зачитывались новости. Конкурсантам нужно было угадать, какая новость реальная, а какая является фейком.

Участники шоу повеселились, зарядились отличным настроением, проявили эрудицию, смекалку и чувство юмора. Победителя можно будет узнать в эфире телеканала 360 в 20:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Глава региона поздравил одну из 125-го женского авиаполка — легендарных «дневных фурий» — с 8 Марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».