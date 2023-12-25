Подмосковье 25 декабря 2023, 16:13 Спасателям в Богородском округе вручили награды к профессиональному празднику Телеканал «360»

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Торжественное мероприятие прошло на базе 259-й пожарно-спасательной части в Богородском округе. Работникам пожарной охраны вручили награды в преддверии Дня спасателя Российской Федерации.

Лучшие специалисты получили награды от МЧС России, губернатора Московской области, главы Богородского городского округа, председателя Совета депутатов и Московской областной противопожарно-спасательной службы.

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Также работников поздравили с наступающим Новым годом и вручили им подарки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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