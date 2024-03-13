Подмосковье 13 марта 2024, 11:07 Спасатели вызволили из запертой квартиры в Солнечногорске женщину с подозрением на инсульт пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры 83-летнюю женщину, нуждавшуюся в госпитализации. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Сын пенсионерки обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Он рассказал, что женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Самостоятельные попытки попасть в квартиру ни к чему не привели, поэтому мужчина обратился за помощью спасателей.

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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обнаружили пенсионерку в комнате на диване в обессиленном состоянии», — отметил старший смены Сергей Земляков.

Женщина нуждалась в помощи медиков. В экстренном порядке жительницу Солнечногорска госпитализировали с подозрением на инсульт.

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