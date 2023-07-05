Подмосковье 05 июля 2023, 13:02 Спасатели вызволили из запертой квартиры в Сергиевом Посаде пенсионерку с травмой руки ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в поселке Скоропусковском Сергиево-Посадского округа пенсионерку. За помощью спасателей обратилась дочь потерпевшей после того, как не смогла попасть в помещение.

Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части части Сергей Шумов уточнил, что вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью спасателей обратилась местная жительница, которая, вернувшись после работы домой, не смогла получить ответ до матери.

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«Спасатели оперативно приехали на место вызова и с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную металлическую дверь, закрытую на нижний замок. Пожилую хозяйку квартиры специалисты обнаружили лежащей на полу и сразу поспешили на помощь», — рассказал Шумов.

Женщина пожаловалась на боль в руке. С подозрением на вывих плеча спасатели передали пенсионерку сотрудникам скорой помощи.

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