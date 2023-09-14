Подмосковье 14 сентября 2023, 17:19 Спасатели вызволили из запертой квартиры в Пересвете 98-летнюю женщину с инсультом ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в Пересвете 98-летнюю женщину с инсультом. Пенсионерку доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу.

Заместитель начальника части Сергей Шумов рассказал, что в Систему-112 позвонила местная жительница, которая беспокоилась о том, что ее 98-летняя мать второй день не подходит к телефону и не отзывается на стук в дверь.

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«На месте вызова спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь. В квартире дежурная смена обнаружила пенсионерку, лежащую на полу», — пояснил заместитель руководителя подразделения.

Медики осмотрели пострадавшую, после чего работники «Мособлпожспаса» помогли транспортировать ее с третьего этажа в автомобиль скорой.

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