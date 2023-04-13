Подмосковье 13 апреля 2023, 11:13 Спасатели вызволили из запертой квартиры обездвиженную пенсионерку в Сергиевом Посаде

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Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры обездвиженную пенсионерку. Инцидент произошел в многоквартирном доме в Сергиево-Посадском округе.

Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась сотрудница социальной службы. Ее подопечная упала дома и не могла самостоятельно подняться, чтобы открыть дверь.

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«Работники дежурной смены оперативно выехали на место происшествия и с помощью шанцевого инструмента деблокировали дверь, обеспечив соцработнику доступ в жилье. Спасатели осмотрели пенсионерку и помогли ей подняться. В медицинской помощи женщина не нуждалась», — отметил Шумов.

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