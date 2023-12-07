Подмосковье 07 декабря 2023, 18:27 Спасатели вызволили из разбитого автомобиля беременную женщину в Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» деблокировали из разбитого автомобиля беременную женщину. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде на 17-м километре трассы М-8 «Холмогоры».

Заместитель начальника части Сергей Шумов сообщил, что в поселке Наугольное произошло боковое столкновение легковых автомобилей Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva. За рулем одного из транспортных средств находилась беременная женщина — она оказалась зажата в салоне.

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«Оперативно прибывшие на место ДТП спасатели с помощью специального инструмента отодвинули водительское кресло и эвакуировали 34-летнюю пострадавшую через пассажирскую дверь», — пояснил Шумов.

С подозрением на закрытую травму живота пациентку доставили в больницу. Второму участнику аварии медицинская помощь не потребовалась.

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