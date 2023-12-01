Подмосковье 01 декабря 2023, 16:06 Спасатели вызволили двух женщин из запертых квартир в Подмосковье за два дня ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертых квартир двух пенсионерок, нуждавшихся в срочной медицинской помощи. Инциденты произошли в Сергиевом Посаде 30 ноября и 1 декабря.

Вечером 30 ноября в Систему-112 Московской области позвонили обеспокоенные соседи одной из пенсионерок. Они пришли навестить женщину, которая не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь.

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«Спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, после чего работники подразделения транспортировали пациентку в автомобиль скорой помощи», — сообщил заместитель начальника части Сергей Шумов.

С подозрением на инсульт женщину госпитализировали в районную больницу. Утром 1 декабря произошел еще один инцидент. Житель поселка Богородское вызвал спасателей, потому что услышал, что соседка зовет на помощь.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружили больную на полу в кухне. Выяснилось, что пенсионерка почувствовала себя плохо, упала на пол и не смогла самостоятельно подняться», — заключил Шумов.

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