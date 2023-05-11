Подмосковье 11 мая 2023, 15:17 Спасатели вызволили двух женщин-инвалидов из запертой квартиры в Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в поселке Реммаш двух женщин-инвалидов. В единую службу экстренных вызовов за помощью обратился местный житель, так как он не смог открыть дверь квартиры своим ключом.

По словам заявителя, две его родственницы, передвигающиеся на инвалидных колясках, попали в беду и оказались запертыми в своей квартире.

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«Выяснилось, что 47-летняя женщина упала с коляски. В комнате также находилась 67-летняя пенсионерка, которая попыталась помочь дочери, но не удержала равновесие и тоже оказалась на полу. К счастью, под рукой у женщины был телефон, и она позвонила племяннику», — пояснил заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумо.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли входную дверь. Спасатели осмотрели пострадавших и подняли их с пола. В медицинской помощи женщины не нуждались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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