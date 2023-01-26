Подмосковье 26 января 2023, 10:26 Спасатели вызволили девочку из заблокированного автомобиля в Солнечногорске

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Сотрудники «Мособлпожспас» 267 пожарно-спасательной части вызволили ребенка из заблокированного автомобиля в Солнечногорске. Инцидент произошел на парковке возле торгового центра.

Родители девочки позвонили в единую службу «Система-112» и обратились за помощью. Выяснилось, что мать пристегнула ребенка в автокресле на заднем сиденье и на минуту прикрыла дверь. Внезапно сработала противоугонная система, дверные замки оказались заблокированы, а ключи остались в салоне.

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«Оперативно прибыв по указанному адресу, спасатели оценили обстановку и, успокоив малышку, убедили ее достать из маминой сумки ключ-брелок и нажать на кнопки», — отметил старший смены Виктор Пересада.

В результате удалось открыть багажник и через него попасть в салон автомобиля. Девочка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

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