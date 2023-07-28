Подмосковье 28 июля 2023, 09:35 Спасатели вывели из лесов Подмосковья 40 заблудившихся грибников за сутки ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

В разгар грибного сезона в Подмосковье теряются в лесах десятки человек ежедневно. Только за одни сутки — 26 июля — работники «Мособлпожспас» помогли вернуться домой 40 любителям тихой охоты.

В среду потерявшихся грибников искали в 16 городских округах.

Реклама

«Среди тех, кто отправляется в лесные чащи за белыми, лисичками и подосиновиками, хватает пожилых людей в возрасте до 90 лет. К сожалению, многие из пенсионеров уходят в лес в одиночку, легко одетыми, с разряженными телефонами», — говорит заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк

Среди найденных в среду — 70-летний дачник из СНТ «Думино», которого отыскали работники ПСЧ-270. В этот же день в районе деревни Красная Сторожка Сергиево-Посадского округа дежурные ПСЧ-233 нашли 85-летнего грибника, страдающего болезнью Паркинсона. Спасатели несколько часов прочесывали лес и обнаружили уставшего пенсионера уже поздно ночью.

В Можайске у СНТ «Лесная поляна» заблудилась 76-летняя женщина. Работники ПСЧ-308 прочесывали квадрат за квадратом и нашли собирательницу аж в семи километрах от места входа в лес.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».