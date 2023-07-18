Подмосковье 18 июля 2023, 15:54 Спасатели вывели из лесов Подмосковья 130 заблудившихся жителей с начала июля Комитет лесного хозяйства МО

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За две первые недели июля в подмосковных лесах заблудились и не смогли самостоятельно выйти 130 человек. Найти дорогу домой помогали спасатели и лесничие.

«Чаще всего терялись в лесу подростки и пожилые люди, многие из них — с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями. Все самостоятельно или с помощью специалистов вернулись домой», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Чаще всего люди терялись в лесничестве «Русский лес» — 20 человек с начала июля. Среди них — трое взрослых, которые отправились за грибами и взяли с собой четверых маленьких детей. Обратную дорогу к автомобилю они смогли найти только с помощью спасателей.

В егорьевский лес отправилась 87-летняя женщина с проблемами слуха, в клинский — мужчина 85 лет с проблемами здоровья. Оба заблудились. В Луховицах потерялась женщина с провалами памяти, а в Ногинске — две пенсионерки, которые отправились за черникой. Найти дорогу домой грибникам в Бородинском и Ступинском лесничествах не помогли даже собаки, с которыми они отправились в лес, а в Орехово-Зуеве пес вернулся домой один, без хозяина.

Жителям напоминают, что при прогулке в лесу важно сообщить об этом близким, проверить зарядку мобильного телефона, взять с собой воду и необходимые лекарства. Помочь потерявшимся могут по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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