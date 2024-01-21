Подмосковье 21 января 2024, 18:26 Спасатели вытащили собаку из смертельной ловушки в Подмосковье Сотрудники «Мособлпожспаса» спасли упавшую в канализационный колодец собаку ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли лабрадору, который провалился в канализационный колодец с ледяной водой в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Спасательная операция прошла вечером 20 января в Богородском городском округе. Женщина вышла на прогулку с псом. В какой-то момент он провалился в люк на четырехметровую глубину. Хозяйка не смогла самостоятельно вызволить питомца и обратилась к спасателям.

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Специалисты оперативно прибыли на место и установили, что канализационный колодец наполовину заполнен водой. Один из спасателей спустился на дно в гидрокостюме и обвязал собаку веревкой. Животное подняли наверх и передали хозяйке. Женщина поблагодарила сотрудников «Мособлпожспаса» за спасение любимца.

В Нижневартовске спасли вмерзшего в сугроб пса, у которого не было лап. Предположительно, собаку сбили на трассе. Местные жители не дали ей погибнуть и отвезли в ветеринарную клинику.