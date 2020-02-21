Спасатели вытащили рыбака из канала имени Москвы в Химках

Химкинские спасатели вытащили рыбака из канала имени Москвы. Как сообщают спасатели, мужчина хотел порыбачить и, в поисках удачного места, дошел почти до середины водоема.

Другие рыбаки пытались его остановить, но у мужчины проблемы со слухом, и он попросту не слышал их криков. Очевидцы позвонили в «112». На место прибыли два катера и бригада водолазов.

По словам старшего смены водно-спасательного отряда МБУ «ХимСпас» Максима Максимова, потерпевший находился в воде, примерно в 100 метрах от берега. Эвакуация заняла не более трех минут.

«Позже выяснилось, что другие рыбаки, находившиеся на берегу неподалеку, предупреждали его не ходить так далеко, но он не слышал их в силу проблем со слухом и продолжил движение в сторону судового хода канала», — сказал Максимов Максим, старший смены водно-спасательного отряда МБУ"ХимСпас».

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря тому, что спасательная операция заняла считанные минуты, мужчине смогли быстро оказать медицинскую помощь. Спасатели еще раз напоминают, что любителям зимней рыбалки необходимо соблюдать элементарные меры безопасности и учитывать погодные условия.