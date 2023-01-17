Подмосковье 17 января 2023, 10:49 Спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль в Луховицах

Читать 360tv в

Автомобиль провалился под лед на участке дороги, затопленной в результате разлива Оки, в Луховицах. Водитель сумел выбраться сам, а вытащить машину помогли сотрудники «Мособлпожспаса».

В единую службу спасения по номеру 112 обратился за помощью 66-летний мужчина. Он отправился в охотничьи угодья возле Слемских Борок, рассчитывая на то, что лед, образовавшийся на пути из-за разлива Оки, выдержит его маленький автомобиль. Но этого не произошло, и пенсионер попал в беду.

Реклама

К счастью, мужчина смог выбраться из тонущей машины, а с остальным помогли спасатели из ПСЧ № 230 и 215 «Мособлпожспаса». Закрепив трос за корпус малолитражки, они вытащили авто из воды с помощью судна на воздушной подушке «Хивус-6».

Реклама

«Этот катер способен двигаться по мелководью, битому льду, глубокому снегу, преодолевать береговые склоны и промоины. В его задачи входит также транспортировка полицейских, медиков и граждан в случае возникновения нештатных ситуаций», — рассказал заместитель руководителя пожарно-спасательной части Александр Проценко.

ЧП произошло в воскресенье, 15 января. «Мособлпожспас» продолжает круглосуточное дежурство на судне «Хивус-6» на время подтопления дороги. Транспорт используется в том числе для оказания помощи людям, оказавшимся отрезанными от областного центра.