Подмосковье 10 января 2023, 22:17 Спасатели вытащили из коллектора в Дубне собаку после 10 часов заточения

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Спасатели «Мособлпожспаса» 9 января вытащили из трубы водоотводного канала собаку, которая провела в заточении более 10 часов. Инцидент произошел в Дубне.

В экстренную службу обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее питомец во время прогулки провалился в коллектор. После неудачных попыток самостоятельно достать животное, которое убегало вглубь подземных коммуникаций, она все же позвонила спасателям.

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«Старший смены поисково-спасательного поста спустился по лестнице в коллектор на глубину около трех метров и обнаружил собаку, сидящую среди воды на островке из илистых отложений. Обмотав ее веревкой, работник поисково-спасательного поста подал сигнал коллегам, которые аккуратно подняли пса на поверхность и передали благодарным хозяевам», — пояснил замначальника части Александр Проценко.

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В результате происшествия животное не пострадало.

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