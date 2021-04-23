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    23 апреля 2021, 01:01

    Спасатели встретились со священниками Солнечногорска перед Пасхой

    Кирилл Фролов

    За неделю до Пасхи сотрудники полиции и МЧС встретились с настоятелями храмов городского округа Солнечногорск в Подмосковье. Священников проинструктировали о мерах пожарной безопасности.

    Спасатели встретились со священниками Солнечногорска перед Пасхой

    Замначальника отдела надзорной деятельности МЧС по Солнечногорску Александр Макунин также привел статистику пожаров и рассказал об основных причинах их возникновения, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Представителям духовенства рекомендовано обратить внимание на обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, исправность электропроводки», — сказано в сообщении.

    Источник фото: 50.mchs.gov.ru

    Встреча прошла на территории Михайло-Архангельского храма в деревне Вертлино.

    Сотрудники подмосковного управления МЧС также проверяют готовность населенных пунктов к сезону лесных пожаров. Мобильные группы спасателей пресекают палы сухой травы.

    Пасха — главный праздник христианства, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. В 2021 году православные отметят ее 2 мая.