Спасатели встретились со священниками Солнечногорска перед Пасхой

За неделю до Пасхи сотрудники полиции и МЧС встретились с настоятелями храмов городского округа Солнечногорск в Подмосковье. Священников проинструктировали о мерах пожарной безопасности.

Замначальника отдела надзорной деятельности МЧС по Солнечногорску Александр Макунин также привел статистику пожаров и рассказал об основных причинах их возникновения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Представителям духовенства рекомендовано обратить внимание на обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, исправность электропроводки», — сказано в сообщении.

Источник фото: 50.mchs.gov.ru

Встреча прошла на территории Михайло-Архангельского храма в деревне Вертлино.

Сотрудники подмосковного управления МЧС также проверяют готовность населенных пунктов к сезону лесных пожаров. Мобильные группы спасателей пресекают палы сухой травы.

Пасха — главный праздник христианства, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. В 2021 году православные отметят ее 2 мая.