Подмосковье 12 января 2024, 11:30 Спасатели в Лобне вытащили из-под завалов двух собак после обрушения бетонного забора Фото: ОПСО «СпасРезерв»

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При обрушении бетонного забора автомойки в Лобне под завалы попали две собаки. Жители вызвали спасателей. Операция по спасению животных длилась около девяти часов.

Горожане поддерживали спасателей, приносили им еду и горячий чай. Спустя несколько часов, одну из дворняг вытащили из-под бетонной плиты. Волонтеры отправили ее на осмотр в ветеринарную клинику. Для второй собаки спасатели обеспечили условия для самостоятельного выхода из-под завалов.

Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112. Оператор поможет вызвать скорую помощь, пожарных, полицию или МЧС.

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