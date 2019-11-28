Не допустить несчастных случаев на реке. Спасатели в Балашихе напомнили об опасности первого льда

В Балашихе едва замерзла Пехорка, и на льду сразу появились дети — группа школьников уже бегает по замерзшей речке. Лед только появился, а дети даже не думают держать дистанцию: скользят, толкают друг друга и прыгают. Видео сняли недалеко от центра Балашихи. В соцсетях спорят, стоит ли вмешиваться и прогонять детей.

Источник фото: телеканал «360»

Рыбаки первыми выходят на Пехорку. Два-три дня постоит мороз — они уже достают удочки и табуретки. Андрей Яльцев в это время надеется на хороший клев. Но если лещ не попадется — не расстроится. Тут главное не результат, а удовольствие.

«Я практически всю рыбу отпускаю. И сегодня клев неважный. За несколько часов я поймал около двух десятков маленьких окуньков и плотвичек», — рассказал Андрей Яльцев.

Источник фото: телеканал «360»

А вот под лед рыболовы попадают редко — знают правила безопасности. Пока не появится толстая корка, на реку не выйдут. Толщину определяют на глаз, но нам нужна точная цифра. Для измерения понадобится рыбацкий лом, или пешня, линейка и прутик с отростком.

Источник фото: телеканал «360»

«Поднимаем до того уровня, когда она цепляется за лед. Вот, от пальца до кончика. Здесь у нас больше 12 сантиметров», — объяснил рыболов.

Источник фото: телеканал «360»

С показателями отправляемся в пожарно-спасательную часть № 201. Здесь знают наверняка, на какой лед входить опасно.

«Для одного человека 12 сантиметров — это безопасная толщина. Для группы это уже мало. Можно перейти речку, озеро, соблюдая меры безопасности», — прокомментировал начальник пожарно-спасательной части № 201 Игорь Туз.

Источник фото: телеканал «360»

Если все же оказался подо льдом, спасатели советуют не паниковать и позвать на помощь. Нужно попытаться раскинуть руки и вылезти из пролома самостоятельно. Большинство спасают — прошлой зимой из Пехорки вытащили семерых из восьми пострадавших.

«В основном проваливаются дети, школьники. Да и просто родители не следят за своими детьми, отпускают гулять ребенка, и вот он на речке. Мы так вот двух школьников в прошлом году и спасали. Катались на льдинах, понимаете», — добавил Игорь Туз.

В ближайшие дни температура поднимется выше нуля. Перед прогулками по льду обязательно нужно убедиться в его надежности. А спасатели советуют без острой необходимости вообще на реку не выходить.