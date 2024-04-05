Подмосковье 05 апреля 2024, 14:29 Спасатели убрали поваленное на автомобиль дерево в Щелкове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» убрали поваленное на автомобиль жителя Щелкова дерево. Получив сообщение от единой службы экстренных вызовов, спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

По словам начальника подразделения 305-й пожарно-спасательной части Александра Поповского, чтобы убрать дерево с крыши автомобиля, его пришлось сначала распилить.

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«Спасатели оперативно среагировали на происшествие, провели качественную работу и освободили автомобиль вместе с придомовым участком от последствий стихии», — заключил Поповский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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