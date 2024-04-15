Подмосковье 15 апреля 2024, 13:03 Спасатели убрали перекрывшее автомобильное движение дерево в Наро-Фоминске ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» оперативно убрали с дороги упавшее дерево в Наро-Фоминске. Об опасной помехе на проезжей части спасателям сообщил местный житель около двух часов ночи.

Как рассказал заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев, спасатели выехали на место происшествия незамедлительно, ведь лежащее на дороге дерево могло спровоцировать автомобильную аварию.

Реклама

«Работники дежурной смены оградили место падения и использовали осветительный комплекс, так как этот участок автодороги находится без освещения. Специалисты с помощью бензопилы распилили дерево и очистили проезжую часть, после чего движение на трассе было полностью восстановлено», — заключил Яковлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».