18 июня 2023, 03:40
Спасатели Талдома освободили застрявшую в эстакаде для авторемонта ногу ребенка
Работники 272-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ногу 13-летнего подростка. Конечность школьника застряла в эстакаде для ремонта автомобилей в селе Великий Двор в Талдоме.
Дети обратились в единую службу экстренной помощи «Система-112». Они рассказали, что во время прогулки по сооружению для ремонта машин один из товарищей упал, а его нога застряла между металлическими решетками.
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«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы осмотрели пострадавшего и аккуратно освободили зажатую конечность, полив ногу мыльной водой для лучшего скольжения», — сообщил замначальника части Андрей Алешкин.
Мальчику не понадобилась помощь медиков.
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