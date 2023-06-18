Подмосковье

18 июня 2023, 03:40

Спасатели Талдома освободили застрявшую в эстакаде для авторемонта ногу ребенка

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Работники 272-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ногу 13-летнего подростка. Конечность школьника застряла в эстакаде для ремонта автомобилей в селе Великий Двор в Талдоме.

Дети обратились в единую службу экстренной помощи «Система-112». Они рассказали, что во время прогулки по сооружению для ремонта машин один из товарищей упал, а его нога застряла между металлическими решетками.

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«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы осмотрели пострадавшего и аккуратно освободили зажатую конечность, полив ногу мыльной водой для лучшего скольжения», — сообщил замначальника части Андрей Алешкин.

Мальчику не понадобилась помощь медиков.

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