17 сентября 2020, 22:13
Спасатели со всей страны устроили флешмоб в честь 30-летия МЧС. Танцы были и в Подольске
Спасатели со всей России запустили флешмоб. Танцуют в честь юбилея, в этом году МЧС исполняется 30 лет. Песню, под которую зажигают все сотрудники ведомства страны, написал солист ансамбля МЧС в Подольске.
Сотрудники МЧС поздравляют друг друга с юбилеем службы. Они устроили флешмоб. Танец спасатели исполняют под песню, которую написал солист ансамбля подмосковного управления МЧС.
«Мне присылают видео. Говорят: „Сергей, это твоя песня“. Как-то очень здорово получается. Завирусилась», — отметил Сергей Жаринов, солист ансамбля «Роза ветров» ГУ МЧС России по Московской области.
В Подольске флешмоб готовили более 50 спасателей.
Подробности — в сюжете канала «360».