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    17 сентября 2020, 22:13

    Спасатели со всей страны устроили флешмоб в честь 30-летия МЧС. Танцы были и в Подольске

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Людмила Александрова

    Спасатели со всей России запустили флешмоб. Танцуют в честь юбилея, в этом году МЧС исполняется 30 лет. Песню, под которую зажигают все сотрудники ведомства страны, написал солист ансамбля МЧС в Подольске.
    Спасатели со всей страны устроили флешмоб в честь 30-летия МЧС. Танцы были и в Подольске

    Сотрудники МЧС поздравляют друг друга с юбилеем службы. Они устроили флешмоб. Танец спасатели исполняют под песню, которую написал солист ансамбля подмосковного управления МЧС.

    «Мне присылают видео. Говорят: „Сергей, это твоя песня“. Как-то очень здорово получается. Завирусилась», — отметил Сергей Жаринов, солист ансамбля «Роза ветров» ГУ МЧС России по Московской области.

    В Подольске флешмоб готовили более 50 спасателей.

    Подробности — в сюжете канала «360».

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