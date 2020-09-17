Спасатели со всей страны устроили флешмоб в честь 30-летия МЧС. Танцы были и в Подольске

Спасатели со всей России запустили флешмоб. Танцуют в честь юбилея, в этом году МЧС исполняется 30 лет. Песню, под которую зажигают все сотрудники ведомства страны, написал солист ансамбля МЧС в Подольске.

Сотрудники МЧС поздравляют друг друга с юбилеем службы. Они устроили флешмоб. Танец спасатели исполняют под песню, которую написал солист ансамбля подмосковного управления МЧС. «Мне присылают видео. Говорят: „Сергей, это твоя песня“. Как-то очень здорово получается. Завирусилась», — отметил Сергей Жаринов, солист ансамбля «Роза ветров» ГУ МЧС России по Московской области. В Подольске флешмоб готовили более 50 спасателей. Подробности — в сюжете канала «360».