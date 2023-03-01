01 марта 2023, 11:03
Спасатели рассказали о 14 водоемах Подмосковья с ненадежной толщиной льда
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды на водоемах Подмосковья. Выход на лед 14 из них оказался опасен.
Как рассказал заместитель начальника службы Игорь Сорокин, во время рейдов спасатели проверили толщину льда и напомнили рыбакам о правилах безопасности. По его словам, покрытие на водоемах имеет рыхлую структуру и может неожиданно надломиться под ногами. Воздержаться от выхода на лед порекомендовали на 14 водоемах.
Реклама
«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на ледовую поверхность реки Клязьмы в Богородском и Орехово-Зуевском округах, Москвы-реки в Коломенском, Бронницком и Можайском городских округах. Ненадежный лед на реке Волге в Дубне, на реках Пехорке в Балашихе, Нахабинке в Красногорске, Лопасне в Чехове. Риск провалиться под лед существует на участках рек Гнилуши в Домодедово, Пахры в Подольске, Ольховки в Раменском, Яузы в Мытищах, Вохонки в Павловском Посаде», — сказал Игорь Сорокин.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Реклама
Реклама