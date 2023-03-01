Подмосковье 01 марта 2023, 11:03 Спасатели рассказали о 14 водоемах Подмосковья с ненадежной толщиной льда

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды на водоемах Подмосковья. Выход на лед 14 из них оказался опасен.

Как рассказал заместитель начальника службы Игорь Сорокин, во время рейдов спасатели проверили толщину льда и напомнили рыбакам о правилах безопасности. По его словам, покрытие на водоемах имеет рыхлую структуру и может неожиданно надломиться под ногами. Воздержаться от выхода на лед порекомендовали на 14 водоемах.

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«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на ледовую поверхность реки Клязьмы в Богородском и Орехово-Зуевском округах, Москвы-реки в Коломенском, Бронницком и Можайском городских округах. Ненадежный лед на реке Волге в Дубне, на реках Пехорке в Балашихе, Нахабинке в Красногорске, Лопасне в Чехове. Риск провалиться под лед существует на участках рек Гнилуши в Домодедово, Пахры в Подольске, Ольховки в Раменском, Яузы в Мытищах, Вохонки в Павловском Посаде», — сказал Игорь Сорокин.

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