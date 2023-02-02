Подмосковье 02 февраля 2023, 11:02 Спасатели проверили толщину льда на 53 водоемах Подмосковья

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Качество и толщину льда на 53 водоемах проверили сотрудники «Мособлпожспаса» в среду, 1 февраля. Рыбакам сделали предупреждение о необходимости тщательно проверять поверхность пешней, передвигаясь по замерзшей глади рек о озер.

«Толстый лед в десяти метрах от берега может превратиться в тонкую кромку всего через пару метров. Поэтому проверять лед, двигаясь по замерзшей поверхности, следует постоянно, используя для этого пешню», — рассказал первый замначальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

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Спасатели напомнили, что зимние водоемы непредсказуемы и провалиться под лед может даже самый опытный рыбак. Важно знать, как вести себя в таких ситуациях.

«При провале под лед важно широко раскинуть руки в стороны, чтобы не уйти под воду с головой, и как можно быстрее начать контролировать свое дыхание, чтобы не захлебнуться», — добавил Плевако.

При этом выбираться из воды надо в ту сторону, откуда пришли — там лед уже проверен. Нужно постараться опереться ладонями рук на край полыньи и попытаться выдвинуться грудью вперед. Примерно так же вылезают из бассейна.

Другой способ выбраться из воды — вытолкнуть себя спиной. Примерно так же, как если бы человек хотел сесть на высокий подоконник.

Выбравшись, нужно сразу отползти на безопасное расстояние от треснувшего льда.

В январе губернатор Андрей Воробьев поблагодарил «Мособлпожспас» за обеспечение безопасности во время массовых крещенских купаний в Подмосковье.