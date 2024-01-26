Подмосковье 26 января 2024, 10:07 Спасатели проверили безопасность горок для катания в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспас» проверили безопасность стихийных горок для катания в Истре, Красногорске, Солнечногорске и Одинцове. Эта работа направлена на снижение травматизма во время зимнего отдыха.

Как отметил заместитель начальника территориального управления Альберт Джубуев, такие мероприятия направлены на выявление опасных мест для катания, чтобы предотвратить получение травм. По его словам, работники службы исследуют территории и обращают внимание на крутизну склона, наличие препятствий и непредсказуемость траектории спуска.

Реклама

«Также в ходе патрулирования спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасного поведения при катании на снежных склонах и призвали их пользоваться только оборудованными горками», — сказал он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».