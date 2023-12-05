Подмосковье 05 декабря 2023, 09:27 Спасатели проверили безопасность горок для катания в Балашихе и Ногинске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Из-за сильных снегопадов в Подмосковье образовались стихийные горки для катания. Их можно обнаружить на склонах глубоких оврагов, возле пешеходных тропинок и дорог. Жителям напомнили об опасности такого вида отдыха.

Профилактические рейды прошли в Балашихе и Богородском округе. По словам начальника территориального управления «Мособлпожспас» № 6 Александра Квашнева, во время таких мероприятий сотрудники службы выявляют опасные склоны и сообщают в диспетчерские службы для их устранения.

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«Съезд должен быть прямым, ровным, без ям, ухабов и трамплинов. На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия, к которым можно отнести корни деревьев, камни, прутья арматуры, столбы или заборы. Работники противопожарно-спасательной службы советовали взрослым рассказывать детям о том, какие опасности могут таить в себе заманчивые снежные горки», — сказал он.

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