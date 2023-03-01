Подмосковье 01 марта 2023, 16:33 Спасатели провели занятие по подготовке газодымозащитников в Подмосковье

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели занятие для газодымозащитников в поселке Петрово в Ступине. Пожарные прошли тренировку по работе со средствами защиты органов дыхания.

Как рассказал начальник части Виктор Савельев, работа с применением средств защиты дыхания требует высокого профессионализма, поэтому пожарные Подмосковья регулярно проходят тренировки.

Перед занятием огнеборцы провели разминку, в которую вошли ходьба и бег. После этого они выполнили задачи в боевой одежде.

«Огнеборцы в боевой одежде и с включенными дыхательными аппаратами на сжатом воздухе выполнили следующие задачи: обнаружили условный очаг возгорания, перенесли „пострадавшего“ по горизонтальной поверхности без применения вспомогательных средств и закрепили спасательную веревку за конструкцию», — поделился Виктор Савельев.

Все задачи спасатели выполнили в полном объеме, рассказали в службе.

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