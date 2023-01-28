Подмосковье 28 января 2023, 13:21 Спасатели провели учения по спасению провалившегося под лед человека в Талдоме

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На озере парка Победы в Талдоме прошли учения по спасению провалившегося в полынью человека зимой. Специалисты «Мособлспаса» оперативно выполнили все поставленные перед ними задачи.

По легенде человек провалился под лед далеко от берега. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону «112». Первыми на место прибыли спасатели.

«Они развернули в безопасном месте средство спасения из ледяной полыньи, по которому спасатель в гидрокостюме ползком добрался до пострадавшего. Он затащил его на надувной плот, и страхующие с берега коллеги оттащили обоих в безопасное место», — заявил замначальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко.

Подмосковные инспекторы по маломерным судам помогли доставить пострадавшего на берег. Там спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и поддерживали его состояние до приезда скорой.

Проценко подытожил, что работники «Мособлспаса» выполнили все поставленные задачи.

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